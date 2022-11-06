Нижнетагильский градоначальник ответил на жалобы горожан о качестве воды заявлением, что пьет воду из-под крана
Общество
Фото: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире телеканала Телекон заявил, что пьет воду из-под крана, так как у него дома стоит фильтр. Так он отреагировал на жалобы горожан о качестве воды.
Пинаев заявил, что качество воды зависит не только от администрации города, но и от работы управляющих компаний, а это, по его словам, мэрия не может контролировать.
Мэр Нижнего Тагила также рассказал, что горячая вода, поступаемая в жилые дома, является технической – она из Тагильского пруда.
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