Нижнетагильский градоначальник ответил на жалобы горожан о качестве воды заявлением, что пьет воду из-под крана

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире телеканала Телекон заявил, что пьет воду из-под крана, так как у него дома стоит фильтр. Так он отреагировал на жалобы горожан о качестве воды.Пинаев заявил, что качество воды зависит не только от администрации города, но и от работы управляющих компаний, а это, по его словам, мэрия не может контролировать.Мэр Нижнего Тагила также рассказал, что горячая вода, поступаемая в жилые дома, является технической – она из Тагильского пруда.