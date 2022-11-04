Последняя в этом году ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге состоится в ближайшие выходные
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг/ Вечерние ведомости
В ближайшие выходные – 12 и 13 ноября на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет последняя в этом году уличная ярмарка. Купить фермерские продукты и хендмейд-вещи можно с 9.00 до 17.00, сообщает пресс-служба екатеринбургской мэрии.
Свои изделия и продукты представят не только фермеры и профи рукоделия Свердловской области, но и других регионов.
В мэрии напомнили, что парковка на площади будет закрыта с ночи пятницы на субботу (с 00.00 12 ноября) до 19.00 воскресения 13 ноября.
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