Свердловский министр спорта пригрозил расстрелом за невыход в плей-офф уральской хоккейной команды
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на встрече с хоккеистами «Уральского трубника» решил пошутить о расстрелах, пригрозив ими, если команда не пройдет в плей-офф чемпионата России. Шутку оценили не все.
Так, Рапопорт заявил спортсменам (цитата по «Областной газете»):
«У вас новый президент [про президента клуба – Виктора Бабенко, – прим. Ред]. Он, как вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны».
Как пишет «Областная газета», хоккеисты «неуверенно рассмеялись». Действительно, времена сейчас такие, что подобные шутки воспринимаются не особо радушно.
«Если серьезно, мною подготовлено письмо на имя губернатора, но положительное решение вопросов (в частности, с постройкой новой арены) сильно зависит от ваших результатов. Дайте нам повод увеличить вам финансирование. Поэтому надо выходить в плей-офф», – добавил Рапопорт, видимо, стараясь подчеркнуть, что слова о расстрелах всего лишь шутка.
Леонид Рапопорт является самым «долгоиграющим» министром в действуем кабмине области – он занимает эту должность аж с 2009 года.
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