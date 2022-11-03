Свердловский министр спорта пригрозил расстрелом за невыход в плей-офф уральской хоккейной команды

«У вас новый президент [про президента клуба – Виктора Бабенко, – прим. Ред]. Он, как вы знаете, человек серьезный, проигрывать не любит. Так что, если вы не выйдете в плей-офф, то будете все расстреляны».

«Если серьезно, мною подготовлено письмо на имя губернатора, но положительное решение вопросов (в частности, с постройкой новой арены) сильно зависит от ваших результатов. Дайте нам повод увеличить вам финансирование. Поэтому надо выходить в плей-офф», – добавил Рапопорт, видимо, стараясь подчеркнуть, что слова о расстрелах всего лишь шутка.



Алиса Левина © Вечерние ведомости