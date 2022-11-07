Жильцы дома на улице Лагерной в Екатеринбурге получили квитанции с огромными суммами

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жильцы одного из домов на улице Лагерной получили квитанции с огромными суммами за коммунальные услуги. Они оказались в четыре раза больше, чем обычно. Собственники уверены, что не имели долгов, и винят в больших счетах управляющую компанию «Пионер».Как пишет КП-Екатеринбург», коммунальные услуги выросли в несколько раз после того, как они отказались от услуг своей управляющей компании. Наибольшие суммы у жителей этого дома указаны в пункте газового перерасчёта.Со слов собственников, им удалось добиться смены управляющей компании через суд, тогда на место «Пионера» с 1 ноября заступила «Уральская жилищная компания». С того же дня в личных кабинетах на сайте единого расчётного центра появились эти суммы за коммунальные услуги перед прежней компанией. При этом, как заявляется, в почтовые ящики квитанции не приходили.По данным издания, на основании апрельского решения суда, УК «Пионер» задолжала компании «Екатеринбурггаз» сумму свыше 1 миллиона 407 тысяч рублей из-за того, что компания не установила новые общедомовые приборы учета газа и начисление приходило не по нормативу.Однако в документе не было указано, что эти деньги должны быть собраны с жильцов. Теперь жители дома планируют писать коллективные заявления в Роспотребнадзор, прокуратуру и жилищную инспекцию.