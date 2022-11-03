На жителя Новоуральска в седьмой раз составили протокол по статье о дискредитации армии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Новоуральске на местного жителя Виктора Казакова уже в седьмой раз составили протокол по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации использования российской армии. По словам самого мужчины, на этот раз причиной стал репост антимилитаристского стихотворения в одной из запрещённых в России соцсетей.При этом в дело была приобщена лингвистическая экспертиза. Так они дали определение одному из выражений и объяснили смысл того, что хотел сказать автор стихотворения.Ранее Новоуральский городской суд шесть раз штрафовал Казакова по статье 20.3.3 КоАП. Один из штрафов удалось отменить в Свердловском областном суде – это был штраф за уличную акцию, за которую Казаков отсидел в спецприёмнике по другой статье КоАП (20.2). Судья посчитала, что нельзя наказывать за одно и то же деяние дважды.ЗАТО Новоуральск – один из лидеров в Свердловской области по количеству дел о «дискредитации». В местном суде рассматривалось уже 15 таких дел, кроме того, на жителя Новоуральска было возбуждено одно из трёх в области уголовных дел по статье о дискредитации (280.3 УК РФ) – обвиняемый по этому делу умер от травмы головы в результате несчастного случая, не дождавшись суда.