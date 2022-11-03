Свердловский депутат Госдумы сообщил о возврате мобилизованных без подготовки из зоны боевых действий

«Сегодня в общественную приемную позвонила жена ещё одного мобилизованного из Сухого Лога. Поблагодарила. Сказала, что, цитирую, "там начался кипишь и парней массово отправляют на полигон для доподготовки"», – написал Иванов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своём телеграм-канале подтвердил информацию о мобилизованных, которых отправили в зону боевых действий без прохождения подготовки, и сообщил, что военнослужащих стали направлять на полигон для дополнительной подготовки.Напомним, что вчера Максим Иванов сообщил о случае одного из военнослужащих, которого, со слов его матери, без подготовки направили в Ростов и далее в ЛНР. Тогда депутат заявил, что этот случай, по предварительным данным, не единичный.