В Екатеринбурге стартовали Международный чемпионат Хайтек и Кубок по рационализации

– Международный чемпионат Хайтек призван оказать содействие в укреплении кадрового обеспечения экономики нашей страны посредством ориентации на применение российского оборудования с сохранением высокого уровня качества и производительности труда, a также быструю подготовку и переподготовку кадров под задачи импортозамещения. Проведение на площадке чемпионата Кубка по рационализации и производительности окажет синергетический эффект для решения задач, стоящих перед отечественной промышленностью, – отметил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовали IX Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек и II Кубок по рационализации и производительности.Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в состязаниях участвуют более тысячи человек из 16 стран: Республики Беларусь, Бразилии, Ганы, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Намибии, Нигерии, Узбекистана и ЮАР.Свердловская область уже в девятый раз принимает чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек. Мероприятие ежегодно собирает рабочих и инженеров крупнейших российских промышленных предприятий: Росатом, Роскосмос, СИБУР, ЕВРАЗ, РЖД, Россети, ОСК, РусГидро, Ростелеком.Кубок по рационализации и производительности в Свердловской области проводится во второй раз. Он проходит в восьми направлениях треков «Оптимизация», «Рационализация» и «Инновации». В состязаниях участвуют сотрудники компаний, которые еще не вовлечены в нацпроект «Производительность труда», а также представители вузов и колледжей страны.