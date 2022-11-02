За выходные в Екатеринбурге задержали 13 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошли массовые проверки водителей. С 3 по 6 ноября автоинспекторы ловили пьяных водителей и автолюбителей без прав.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали 12 водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.Еще 12 автовладельцев привлекли к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 21 автолюбителя, не имеющего водительских прав, и пять водителей, лишенных такого права.