Составлен список самых скользких дорог Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев
Безопасным считается коэффициент сцепления не ниже 0,3. Между тем, этот показатель на ЕКАДе в районе Медного микрорайона составляет 0,26, а на дороге Туринск - Тавда — всего 0,14. Другими скользкими дорогами, попавшими в список самых скользких, стали трасса Сысерть – Часовая в районе села Маминское, въезд в город Асбест со стороны Белоярского, трасса Екатеринбург – Шадринск – Курган в районе Златогорова, автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск (в районе Лосиного), Верхняя Синячиха – Ирбит (возле Голубковского) и Николо-Павловское – Ирбит (возле Мурзинки).
Гололедица с наступлением холодом привела к увеличившемуся количеству ДТП в Свердловской области. Автомобилисты, несмотря на предупреждения, забывают, например, что в новых условиях изменился тормозной путь машин. Отсюда и много сообщений в соцсетях и сводках о том, как автомобиль въехал «в зад» другому на перекрёстке во время остановки.
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