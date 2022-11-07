Составлен список самых скользких дорог Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Региональный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации сообщил, что найдены 8 самых скользких дорог в Свердловской области, — пишет издание «ФедералПресс». «Рейтинг» был составлен после измерения коэффициента сцепления дороги.Безопасным считается коэффициент сцепления не ниже 0,3. Между тем, этот показатель на ЕКАДе в районе Медного микрорайона составляет 0,26, а на дороге Туринск - Тавда — всего 0,14. Другими скользкими дорогами, попавшими в список самых скользких, стали трасса Сысерть – Часовая в районе села Маминское, въезд в город Асбест со стороны Белоярского, трасса Екатеринбург – Шадринск – Курган в районе Златогорова, автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск (в районе Лосиного), Верхняя Синячиха – Ирбит (возле Голубковского) и Николо-Павловское – Ирбит (возле Мурзинки).Гололедица с наступлением холодом привела к увеличившемуся количеству ДТП в Свердловской области. Автомобилисты, несмотря на предупреждения, забывают, например, что в новых условиях изменился тормозной путь машин. Отсюда и много сообщений в соцсетях и сводках о том, как автомобиль въехал «в зад» другому на перекрёстке во время остановки.