«Важными мелочами истории» поделится коллекционер в Музее истории Екатеринбурга

19.54 Понедельник, 7 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников
Мы выкидываем проездные билетики на трамвай, квитанции об оплате коммунальных услуг, магазинные чеки. А ведь лет через сто каждая из этих «никчёмных» мелочей приобретёт некоторую историческую ценность, как документ эпохи.

Подобные «мелочи» собраны в выставку, которая откроется вечером среды, 9-го ноября, в здании Музея истории Екатеринбурга. Экспонатами выставки «Важные мелочи истории» стали квитанции, афиши, билеты и открытки столетней давности. Они были собраны членом Клуба коллекционеров Екатеринбурга Михаилом Качановым и впервые готовятся к публичной демонстрации. Есть среди «мелочей истории» из частной коллекции и довольно редкие экспонаты. Редкие, хотя бы в силу того, что мало кто подумает сохранять подобное для потомков. Например, квитанция об уплате годового сбора за собаку. Или Свидетельство об окончании курсов повивальной бабки.

Выставка «Важные мелочи истории» будет открыта для посещений до 11-го декабря.
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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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