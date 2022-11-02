Слепому старичку екатеринбургская «Клякса» подыскивает последнее пристанище
Общество
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Ситуация в данном случае осложняется тем, что пёсик от старости ослеп. При этом, он не теряет бодрости и дружелюбия. Он хорошо воспитан и в туалет неизменно просится на улицу. В «Кляксе» его осмотрят, подкормят и даже свозят в ветклинику на кастрацию. Но остаются надежды, что среди уральцев найдутся любящие животных люди, которые обеспечат слепого старичка уютным, просторным домом, где он сможет прожить последний отмеренный ему срок в любви и заботе.
Связаться с «Кляксой» по поводу собаки можно по телефону, номер которого указан в телеграм-канале екатеринбургского приюта.
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