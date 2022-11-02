Шесть театральных коллективов из Екатеринбурга претендуют на участие в «Золотой маске»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Стал известен список из спектаклей, которые Екатеринбург выдвигает в качестве претендентов на престижную театральную премию «Золотая маска». Всего на рассмотрение отборочной комиссии премии предложено 6 постановок.Среди театров, чьи постановки попали в лонг-лист премии, есть коллективны, уже неоднократно отмечавшиеся «Золотой маской». Например, Театр юного зрителя выдвинул в этом году на премию спектакль «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» режиссёра Романа Феодори по совместной пьесе Ярославы Пулинович и Романа Ильина. ТЮЗ — неоднократный победитель «Маски» в разных номинациях. Как и Урал Опера Балет, который в этот раз выдвигается с оперой «Евгений Онегин». Но среди великолепной шестёрки есть и неожиданные претенденты. Например, Ельцин Центр мало ассоциируется с театральной сферой. Но спектакли ставят и там, причём — хорошие спектакли. В лонг-листе Ельцин Центр представлен постановкой «Римские элегии» Александра Плотникова.Остальные три претендента на участие в «Золотой маске – 2023» — Театр Драмы (спектакль «Магнит»), «ТанцТеатр» (спектакль «Мираж») и танцевальный театр «Фора» (спектакль «Майя»). Но какие из упомянутых екатеринбургских постановок окажутся в номинантах, будет решать отборочная комиссия премии. Всего ею будет отсмотрено 90 драматических и кукольных спектаклей, а также 49 музыкальных спектаклей из 17 городов России.