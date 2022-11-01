Телевизионную систему оповещения проверят в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Как сообщил директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов, техническая проверка пройдет с 10.43 до 10.44. На одну минуту в эфирном и кабельном вещании сигнал будет замещен видеороликом с информацией о том, что происходит тестирование системы ГО и ЧС.
«Тестирование пройдет в кабельном вещании и каналах, которые входят в первый мультиплекс», – добавил Сергей Павлов.
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