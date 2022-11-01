Телевизионную систему оповещения проверят в Свердловской области

«Тестирование пройдет в кабельном вещании и каналах, которые входят в первый мультиплекс», – добавил Сергей Павлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 8 ноября пройдет проверка готовности телевизионной системы оповещения населения. В связи с этим телесигнал пропадет на одну минуту.Как сообщил директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов, техническая проверка пройдет с 10.43 до 10.44. На одну минуту в эфирном и кабельном вещании сигнал будет замещен видеороликом с информацией о том, что происходит тестирование системы ГО и ЧС.