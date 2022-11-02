«Святогор» запустил рыбу в Красноуральское водохранилище

«В течение многих лет наше предприятие зарыбляет речные водоемы Свердловской области. В этом году новыми жителями пополнился и водоем Красноуральска. Таким образом, вкладывая средства, мы проявляем заботу об охране окружающей среды и восстанавливаем биоресурсы водоемов», – рассказал директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников.

Фото: пресс-служба УГМК

«Это очень важное и нужное для нашего города дело, которым "Святогор" занимается с 2016 года. Поэтому хотел бы поблагодарить градообразующее предприятие за эту отличную экологическую акцию. Уверен, что Красноуральское водохранилище станет вторым домом для данного вида рыб. Опыт показывает, что сазан здесь отлично приживается и вырастает до 1 кг», – сказал глава ГО Красноуральск Дмитрий Кузьминых.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

АО «Святогор» продолжает экологическую акцию по зарыблению рек Свердловской области. В Красноуральское водохранилище реки Салда было выпущено 10 тысяч особей молоди сазана.Сазан, который выпустили в реку, был выращен в Зеленоборском рыбопитомнике Екатеринбурга. Его специалисты которого доставили молодь к месту зарыбления в специальном контейнере, обеспечив при транспортировке определенный температурный режим воды и подачу кислорода. Средний вес привезенных мальков составляет примерно 50 граммов. Общая масса рыбного десанта – порядка полутоны.Участниками зарыбления стали представители градообразующего предприятия, администрации городского округа и жители Красноуральска: выпустить в новую жизнь рыбью молодь мог любой желающий.