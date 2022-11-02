В Свердловской области суд отказал чиновникам во взыскании с многодетной семьи излишних выплат по пособию
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, чиновники посчитали, что женщина скрыла эту информацию, указав в справках о доходах другие суммы, в результате чего произошла переплата. Деньги мать семейства возвращать не стала и тогда на многодетную семью подали в суд.
«Истец просил взыскать с женщины в доход областного бюджета задолженность в размере 356 332 рублей, а также почтовые расходы в сумме 258 рублей», – рассказали в ведомстве.
Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал чиновникам в требованиях. После этого управление социальной политики подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но там решение суда первой инстанции оставили в силе.
В суде согласились с тем, что лица, получающие ежемесячное пособие на ребёнка, обязаны по письменному требованию соответствующего органа предоставлять документы, подтверждающие соблюдение условий выплаты пособия. Истец был уведомлён об этом под роспись. Он обязался известить об обстоятельствах, влекущих прекращение социальной выплаты. При этом заявителю не было разъяснено, что именно относится к таким обстоятельствам. Доказательств обратного истец не представил.
«Более того, Управление соцполитики имеет возможность получать необходимые данные для решения вопроса о назначении и выплаты пособия посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Однако истцом не было приято никаких действий по контролю за правомерностью назначения производимых выплат», – объяснили в пресс-службе областного суда.
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