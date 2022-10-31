С 27 ноября из Екатеринбурга будут выполнять полёты в Тель-Авив

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 27 ноября авиакомпания «Red Wings» начнёт выполнять полёты из Екатеринбурга в Тель-Авив (Израиль). Рейсы будут выполняться один раз в неделю, в воскресенье.Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на пресс-службу «Red Wings». Заявляется, что это направление станет уникальным, так как другие перевозчики не совершают полёты по этому маршруту.Возить пассажиров будут на SSJ100 вместимостью 100 кресел.Отмечается, что рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах. В авиакомпании пообещали, что её длительность составит около 40 минут. Общая продолжительность полёта в одну сторону составит 7 часов.