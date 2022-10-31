С 27 ноября из Екатеринбурга будут выполнять полёты в Тель-Авив
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на пресс-службу «Red Wings». Заявляется, что это направление станет уникальным, так как другие перевозчики не совершают полёты по этому маршруту.
Возить пассажиров будут на SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Отмечается, что рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах. В авиакомпании пообещали, что её длительность составит около 40 минут. Общая продолжительность полёта в одну сторону составит 7 часов.
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