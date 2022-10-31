С 27 ноября из Екатеринбурга будут выполнять полёты в Тель-Авив

14.00 Понедельник, 7 ноября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 27 ноября авиакомпания «Red Wings» начнёт выполнять полёты из Екатеринбурга в Тель-Авив (Израиль). Рейсы будут выполняться один раз в неделю, в воскресенье.

Об этом сообщает портал 66.RU со ссылкой на пресс-службу «Red Wings». Заявляется, что это направление станет уникальным, так как другие перевозчики не совершают полёты по этому маршруту.

Возить пассажиров будут на SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Отмечается, что рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах. В авиакомпании пообещали, что её длительность составит около 40 минут. Общая продолжительность полёта в одну сторону составит 7 часов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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