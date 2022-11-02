На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 10 и 11 ноября будет ограничено движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ограничения будет действовать с 9 до 18 часов 10 и 11 ноября. Их будут проводить сотрудники Свердловской железной дороги. Движение в этот период будет осуществиться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщение о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.
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