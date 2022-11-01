Среди 107 освобождённых из плена оказался один свердловский контрактник
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Об этом сообщила ЕАН уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Да, один наш. С 18 сентября на связь не выходил. Папа обратился за помощью. К счастью, вернули. Сейчас на реабилитации в Подмосковье. С родными уже поговорил», – приводит слова омбудсмена издание.
Ранее о возвращении из украинского плена 107 военнослужащих сообщало Министерство обороны России. В ведомстве также заявили, что всех освобождённых доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Самолёт Минобороны экстренно сел в екатеринбургском Кольцово из-за треснувшего стекла
05 ноября 2022
05 ноября 2022
В Екатеринбурге третий день разыскивают 39-летнего мужчину
02 ноября 2022
02 ноября 2022