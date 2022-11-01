Среди 107 освобождённых из плена оказался один свердловский контрактник

«Да, один наш. С 18 сентября на связь не выходил. Папа обратился за помощью. К счастью, вернули. Сейчас на реабилитации в Подмосковье. С родными уже поговорил», – приводит слова омбудсмена издание.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В пятницу, 3 ноября, из плена было освобождено 107 российских военнослужащих. Сегодня стало известно о том, что среди освобождённых оказался один контрактник из Свердловской области. Сейчас он находится на реабилитации в Подмосковье.Об этом сообщила ЕАН уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.Ранее о возвращении из украинского плена 107 военнослужащих сообщало Министерство обороны России. В ведомстве также заявили, что всех освобождённых доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.