Среди 107 освобождённых из плена оказался один свердловский контрактник

14.07 Воскресенье, 6 ноября 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В пятницу, 3 ноября, из плена было освобождено 107 российских военнослужащих. Сегодня стало известно о том, что среди освобождённых оказался один контрактник из Свердловской области. Сейчас он находится на реабилитации в Подмосковье.

Об этом сообщила ЕАН уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Да, один наш. С 18 сентября на связь не выходил. Папа обратился за помощью. К счастью, вернули. Сейчас на реабилитации в Подмосковье. С родными уже поговорил», – приводит слова омбудсмена издание.


Ранее о возвращении из украинского плена 107 военнослужащих сообщало Министерство обороны России. В ведомстве также заявили, что всех освобождённых доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:36 В уральской столице ищут 41-летнюю женщину, пропавшую в конце октября
13:13 Между Екатеринбургом и Ижевском возобновились перелёты
11:59 Из-за сильного снегопада Госавтоинспекция ограничила выезд из Асбеста
11:44 Ночью в свердловском селе Мезенское произошёл крупный пожар
10:46 В Нижнем Тагиле 18-летний водитель сбил 16-летнего пешехода
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21:06 Магазинные кражи в Верхней Пышме и Екатеринбурге попали на видео
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