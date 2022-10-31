Врачи екатеринбургской ГКБ №40 спасли пациента с обширными ожогами
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл 22 июля в Талице. Оттуда пострадавшего госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Ему диагностировали термический ожог 2-3 степени на площади 52% в области лица, шеи, туловища, конечностей. Ситуацию осложняло тяжёлое повреждение дыхательных путей из-за вдыхания токсических химических соединений.
Из Талицкой ЦРБ, куда его доставили сразу после инцидента, силами Территориального центра медицины катастроф Свердловской области транспортировали в Екатеринбург. На протяжении всей авиатранспортировки мужчина находился на искусственной вентиляции лёгких.
«Пациент очень тяжело переносил ожоговую болезнь. В ходе лечения мы выявили много сопутствующих хронических заболеваний, организовали дополнительные диагностические исследования, консультации эндокринолога, проктолога и кардиолога», – приводит слова лечащего врача Саны Калашниковой департамент информационной политики Свердловской области.
Для лечения врачи применяли гидрохирургическую систему, которая позволяла бережным и эффективным способом очищать раны и подготавливать их к закрытию. На сегодняшний день мужчина уже выписан и находится дома с родными.
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