В уральской столице ищут 41-летнюю женщину, пропавшую в конце октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 41-летнюю Оксану Евдокимову. В последний раз она выходила на связь 30 октября этого года. В розыске пропавшей участвует поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Женщина ростом 163 сантиметра, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-зелёными глазами. Может быть одета в чёрную ветровку, тёмно-серые брюки и чёрные кроссовки.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.