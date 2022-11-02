В уральской столице ищут 41-летнюю женщину, пропавшую в конце октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Женщина ростом 163 сантиметра, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-зелёными глазами. Может быть одета в чёрную ветровку, тёмно-серые брюки и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Среднеуральске ищут 14-летнюю девочку, пропавшую 29 октября
30 октября 2022
30 октября 2022