Между Екатеринбургом и Ижевском возобновились перелёты
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заявляется, что авиаперевозчик будет выполнять полёты два раза в неделю.
«Вылет из Екатеринбурга запланирован на 23.50, прибытие – в 23.50. Отправление из Ижевска в 21.00, прилет в аэропорт Кольцово в 23.00. Указано местное время», – рассказали в Кольцово.
Рейсы осуществляются в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок.
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