Между Екатеринбургом и Ижевском возобновились перелёты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Между Екатеринбургом и Ижевском возобновилось авиасообщение. Полёты из аэропорта Кольцово начала выполнять авиакомпания «Ижавиа». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта.Заявляется, что авиаперевозчик будет выполнять полёты два раза в неделю.«Вылет из Екатеринбурга запланирован на 23.50, прибытие – в 23.50. Отправление из Ижевска в 21.00, прилет в аэропорт Кольцово в 23.00. Указано местное время», – рассказали в Кольцово.Рейсы осуществляются в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок.