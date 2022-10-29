В Екатеринбурге ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в августе
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Мужчина ростом 167 сантиметров, плотного телосложения, с чёрными волосами с проседью и карими глазами. Одежда, в которой был пропавший в день исчезновения, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении Круглова, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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