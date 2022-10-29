В Екатеринбурге ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в августе

09.52 Суббота, 5 ноября 2022
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге разыскивают 59-летнего Алексея Круглова, пропавшего 17 августа этого года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

Мужчина ростом 167 сантиметров, плотного телосложения, с чёрными волосами с проседью и карими глазами. Одежда, в которой был пропавший в день исчезновения, неизвестна.

Всех, кто может что-либо знать о местонахождении Круглова, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Каменске-Уральском ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 2 октября
29 октября 2022
В Екатеринбурге ищут 44-летнего мужчину, пропавшего 18 октября
02 ноября 2022
В Екатеринбурге третий день разыскивают 39-летнего мужчину
02 ноября 2022
В Свердловской области ищут двух мужчин 55 и 59 лет
30 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Пётр Дранга: «Наш спектакль о преодолении человеческой слабости, о том, что никогда не надо сдаваться»

Известный музыкант о театральной постановке «Фрида», продюсером которой он стал
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
09:52 В Екатеринбурге ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в августе
21:06 Магазинные кражи в Верхней Пышме и Екатеринбурге попали на видео
20:19 «Музей об Этом» в Екатеринбурге отметит день рождения революции эротично
19:52 В Асбесте сломали уличные шашки, поставленные на замену шахматным фигурам
19:19 «Королевой мира» стала жена «уральского пельменя»
18:52 Свердловские прокуратура и Росимущество судятся с девелоперами за застроенные сельхозугодия
18:16 Екатеринбургских синефилов в «Ночь искусств» ждут в Доме Кино
17:51 На выходных в Свердловской области будет снежно и ветрено
17:20 В Первоуральске пропал 46-летний мужчина
16:52 Около 3 500 человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
16:18 Памятник чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову открыли в Екатеринбурге
15:33 В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде
14:57 В Екатеринбурге родители стали чаще контролировать активность детей в соцсетях
14:10 Свердловские спортсмены завоевали 10 медалей в личном зачете на чемпионате России по дзюдо
13:24 В Свердловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки
12:55 Завершены поиски пропавшего мужчины в Свердловской области
12:23 Свердловчанка получит трехкратную стоимость билетов за несостоявшийся концерт
11:56 Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели
11:22 В Байкалово через суд обязали местную администрацию отремонтировать разрушающийся мост
10:54 Успешно прошедшим аттестацию свердловским гидам начали выдавать документы
10:23 Для автомобилистов в Екатеринбурге выпустили предупреждение из-за снегопада
09:55 На дорогах Свердловской области заработали автоматические пункты весового контроля
09:21 Ледовый городок в Екатеринбурге планируют начать возводить 14 ноября
21:19 Екатеринбургского активиста задержали в Бишкеке за вопрос Киркорову
20:15 В Интернете начала работать Карта деревьев Екатеринбурга
19:49 Сразу 4 автомобиля и автобус «состыковались» в Екатеринбурге на Блюхеровском мосту
Все новости Свердловской области
17:13 Президент РФ подписал закон о мобилизации с неснятой судимостью за тяжкие преступления
16:35 Путин: в России мобилизовано 318 тысяч человек
14:47 В Омске инвалидов по зрению с собаками-поводырями выгнали из кафе
14:28 В Бурятии полиция задержала женщин на акции протеста
12:27 Рёнхап: Южная Корея обнаружила движение 180 военных самолетов КНДР и подняла в воздух истребители
11:52 РБК: в «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова
11:21 У владельца севастопольского дельфинария, отпустившего животных в море, изъяли 7 морских котиков
10:49 Орловский губернатор после критики за подъемные выплатит семьям мобилизованных по 50 тысяч рублей
18:45 Губернатор Орловской области объяснил, почему мобилизованным в регионе не платят подъемные
17:20 СМИ: бывший премьер-министр Пакистана ранен во время стрельбы на политическом марше
17:02 В администрации президента заявили, что в России нужно усилить мониторинг соцсетей
16:16 В Татарстане возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детсада
15:28 СК: в Санкт-Петербурге коммунальщики обнаружили в реке сумку с человеческими останками
14:13 У Караулова статус свидетеля в уголовном деле о клевете
13:24 Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в его доме по делу о клевете
12:54 Росприроднадзор: спасатели в Севастополе нашли двух выброшенных в море дельфинов
12:31 Депутат Гурулёв предложил создать в России министерство информации и пропаганды
12:02 Власти Тувы заявили, что военкоматы «перевыполнили» план по мобилизации
11:26 В Кузбассе создадут ОЭЗ, где будут производить мебель и перерабатывать амарант
10:49 В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии
10:29 В Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дельфинов, готовится спасательная операция
16:57 В Уфе арестовали четверых подозреваемых в подготовках терактов на железной дороге
12:45 Грузовик смял автомобиль такси в Москве, погибли два человека
11:15 В Росприроднадзоре рассказали о превышении содержания нефтепродуктов в реке Томь в сотни раз
10:54 После пуска КНДР десятка ракет Южная Корея закрыла несколько воздушных маршрутов
18:11 В Ейске спасли кошку, которая две недели провела в доме после крушения Су-34
Все новости России и мира
09:52 В Екатеринбурге ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в августе
21:06 Магазинные кражи в Верхней Пышме и Екатеринбурге попали на видео
20:19 «Музей об Этом» в Екатеринбурге отметит день рождения революции эротично
19:52 В Асбесте сломали уличные шашки, поставленные на замену шахматным фигурам
19:19 «Королевой мира» стала жена «уральского пельменя»
18:52 Свердловские прокуратура и Росимущество судятся с девелоперами за застроенные сельхозугодия
18:16 Екатеринбургских синефилов в «Ночь искусств» ждут в Доме Кино
17:51 На выходных в Свердловской области будет снежно и ветрено
17:20 В Первоуральске пропал 46-летний мужчина
16:52 Около 3 500 человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
16:18 Памятник чемпиону мира по хоккею с мячом Николаю Дуракову открыли в Екатеринбурге
15:33 В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде
14:57 В Екатеринбурге родители стали чаще контролировать активность детей в соцсетях
14:10 Свердловские спортсмены завоевали 10 медалей в личном зачете на чемпионате России по дзюдо
13:24 В Свердловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки
12:55 Завершены поиски пропавшего мужчины в Свердловской области
12:23 Свердловчанка получит трехкратную стоимость билетов за несостоявшийся концерт
11:56 Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели
11:22 В Байкалово через суд обязали местную администрацию отремонтировать разрушающийся мост
10:54 Успешно прошедшим аттестацию свердловским гидам начали выдавать документы
10:23 Для автомобилистов в Екатеринбурге выпустили предупреждение из-за снегопада
09:55 На дорогах Свердловской области заработали автоматические пункты весового контроля
09:21 Ледовый городок в Екатеринбурге планируют начать возводить 14 ноября
21:19 Екатеринбургского активиста задержали в Бишкеке за вопрос Киркорову
20:15 В Интернете начала работать Карта деревьев Екатеринбурга
19:49 Сразу 4 автомобиля и автобус «состыковались» в Екатеринбурге на Блюхеровском мосту
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK