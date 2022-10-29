В Екатеринбурге ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в августе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают 59-летнего Алексея Круглова, пропавшего 17 августа этого года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 167 сантиметров, плотного телосложения, с чёрными волосами с проседью и карими глазами. Одежда, в которой был пропавший в день исчезновения, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении Круглова, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.