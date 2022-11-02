«Музей об Этом» в Екатеринбурге отметит день рождения революции эротично
Мероприятие для людей старше 18 лет
Общество
Фото: Владислав Постников
Основные мероприятия празднования, получившего название «Советский эрос» запланированы на воскресенье, 6-ое ноября. В этот день посетителям «Музея об Этом» прочтут доклад о советской сексуальной морали и половых излишествах, продемонстрируют выставку достижений советского интимного хозяйства (от белья до презервативов) и разучат половые заповеди рабочего пролетариата. Желающие смогут вступить в коммуну «Долой стыд», созданную по примеру обществ столетней давности.
Программа «Советский эрос» рассчитана примерно на полтора часа и в Музее будет обкатана в воскресенье дважды — в 14.00 и в 16.30. Людей, лишённых чувства юмора, просят не беспокоиться. Мероприятие для людей старше 18 лет
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