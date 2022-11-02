«Музей об Этом» в Екатеринбурге отметит день рождения революции эротично

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два екатеринбургских музея — «Об Этом» и «Сделано в СССР» слились воедино ради совместного проекта. Они организуют научно-познавательное и активно-развлекательное мероприятие, посвящённое 105-летию Октябрьской революции.Основные мероприятия празднования, получившего название «Советский эрос» запланированы на воскресенье, 6-ое ноября. В этот день посетителям «Музея об Этом» прочтут доклад о советской сексуальной морали и половых излишествах, продемонстрируют выставку достижений советского интимного хозяйства (от белья до презервативов) и разучат половые заповеди рабочего пролетариата. Желающие смогут вступить в коммуну «Долой стыд», созданную по примеру обществ столетней давности.Программа «Советский эрос» рассчитана примерно на полтора часа и в Музее будет обкатана в воскресенье дважды — в 14.00 и в 16.30. Людей, лишённых чувства юмора, просят не беспокоиться. Мероприятие для людей старше 18 лет