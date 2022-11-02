Екатеринбургских синефилов в «Ночь искусств» ждут в Доме Кино

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Ночь искусств» в Екатеринбурге не могла обойти стороной любителей «самого важнейшего из искусств», киноманов. Для них необычную программу подготовили в Доме Кино.Программу назвали «Кино – искусство смотреть!». Она включает выставку (которая открылась буквально только что) и кинопоказ (который запланирован на 18:30). На выставке можно увидеть старинное оборудование, при помощи которого демонстрировались фильмы в прошлом, в том числе — кинопроекторы первой половины ХХ-го века. А для кинопоказа был выбрана кинокартина Ивана Соснина «Далёкие близкие». «Вечерние ведомости» уже рассказывали подробнее об этом фильме в связи с его участием в сочинском кинофестивале.Кроме того, в «Ночь киноискусства» в Доме Кино проходят тематические конкурсы и турнир игры «Мафия».