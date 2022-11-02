На выходных в Свердловской области будет снежно и ветрено
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В субботу, 5 ноября, в регионе облачно с прояснениями, снег, мокрый снег. В отдельных районах сильные гололедные явления, на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°С, на севере до -10°С. Днем +1…-4°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью -2…-4°С, днем -1…-3°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 6 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами мокрый снег, снег. На дорогах гололедица. Ночью -3…-8°С, днем -2…-3°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ночью -3…-5°С, днем 0…-2°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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