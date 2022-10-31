В Свердловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 392 человек. Всего в регионе зарегистрировано 546 145 случаев COVID-19.Госпитализировано 80 пациентов. По выздоровлению выписали 743 человек. Общее число вылечившихся – 530 245.Зафиксировано два летальных исхода за сутки. С начала пандемии от коронавируса умерли 10 856 человек.