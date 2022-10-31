В Свердловской области выявили 392 случая COVID-19 за сутки
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Госпитализировано 80 пациентов. По выздоровлению выписали 743 человек. Общее число вылечившихся – 530 245.
Зафиксировано два летальных исхода за сутки. С начала пандемии от коронавируса умерли 10 856 человек.
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