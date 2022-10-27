Свердловчанка получит трехкратную стоимость билетов за несостоявшийся концерт

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Первоуральска получит трехкратную стоимость билетов за концерт Томаса Андерса, который должен был пройти в апреле 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса.В январе 2020 года женщина купила три билета на концерт Томаса Андерса общей стоимостью 7 тысяч рублей. Однако из-за коронавирусных ограничений мероприятие не состоялось и неоднократно переносилось на другие даты.В этом году свердловчанка обратилась к уполномоченной организации с заявлением о возврате денег за приобретенные билеты, однако ей отказались возвращать средства. Тогда женщина пошла за помощью в Консультационный пункт для потребителей Южного Екатеринбургского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», где ей помогли в подготовке искового заявления в суд.Суд вынес решение в пользу женщины и взыскал с ООО «Кассир.ру – национальный билетный оператор» 24 тысяч рублей. В эту сумма вошла стоимость билетов, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.