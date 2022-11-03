Для автомобилистов в Екатеринбурге выпустили предупреждение из-за снегопада
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков, в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидаются понижение температуры и снегопад. Перепады температур и осадки могут негативно отражаться на дорожной обстановке.
«Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД, но и опыта управления и внимательности», – отметили в ГИБДД Екатеринбурга.
Автоинспекторы предостерегают водителей от опасных маневров на дорогах, рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю, двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и погодным условиям, избегать резких торможений, а также заранее предупреждать других водителей о намерениях выполнить повороты.
Пешеходам также рекомендуют соблюдать правила и меры предосторожности при переходе проезжей части. Использование световозвращающих элементов на одежде сделает пешехода значительно заметнее на дороге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жителей Свердловской области предупредили о гололеде
03 ноября 2022
03 ноября 2022
Автоинспекторы вновь ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
28 октября 2022
28 октября 2022
Рейд «Безопасная дорога» вновь пройдет в Екатеринбурге
02 ноября 2022
02 ноября 2022
Снег и гололед ожидаются в Свердловской области
02 ноября 2022
02 ноября 2022