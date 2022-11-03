Для автомобилистов в Екатеринбурге выпустили предупреждение из-за снегопада

«Главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Это требует от водителя не только соблюдения ПДД, но и опыта управления и внимательности», – отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге выпал снег. Продолжается снегопад и утром 4 ноября. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает автомобилистам об особенностях вождения в межсезонье и непогоду.По данным синоптиков, в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидаются понижение температуры и снегопад. Перепады температур и осадки могут негативно отражаться на дорожной обстановке.Автоинспекторы предостерегают водителей от опасных маневров на дорогах, рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю, двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и погодным условиям, избегать резких торможений, а также заранее предупреждать других водителей о намерениях выполнить повороты.Пешеходам также рекомендуют соблюдать правила и меры предосторожности при переходе проезжей части. Использование световозвращающих элементов на одежде сделает пешехода значительно заметнее на дороге.