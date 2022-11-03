На дорогах Свердловской области заработали автоматические пункты весового контроля

– Автомобильные дороги строятся по проектам, при расчетах в них закладываются нормативные нагрузки. При превышении допустимой нагрузки происходит ускоренное разрушение дорожного покрытия, при этом особенно страдают мосты, – отметил заместитель начальника ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Автоматические пункты весового и габаритного контроля на дорогах Свердловской области перевели с тестового режима в рабочий. Теперь вся информация о нарушителях передается в Центр автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.Пункты весогабаритного контроля для информирования водителей оснастили электронными табло переменной информации. На табло обратной связи водитель может увидеть, что у него есть перегруз, и дальнейшее движение машины приведет к повторному выставлению штрафа. Нарушение превышения допустимых параметров транспортных средств грозит автовладельцу штрафом в размере от 150 до 500 тысяч рублей.Сейчас на дорогах Свердловской области работают 19 автоматических пунктов весового и габаритного контроля.