Депутат Госдумы от Свердловской области заявил, что не все мобилизованные получили личные жетоны
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
По словам Иванова, на встречах с семьями мобилизованных обнаружилась проблема – у некоторых мобилизованных до сих пор нет индивидуальных жетонов с личным номером.
«По закону их выдают контрактникам. А раз мобилизованный по статусу приравнен к контрактнику, то ему жетон также полагается. Однако, как выяснилось, их до сих пор получили не все мобилизованные», – рассказал депутат.
Как объяснил Максим Иванов, без личного номера, указанного на жетоне, жены и матери мобилизованного не могут зайти в его личный кабинет на сайте Минобороны и получить информацию о денежном довольствии.
Депутат направил запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
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