Депутат Госдумы от Свердловской области заявил, что не все мобилизованные получили личные жетоны

«По закону их выдают контрактникам. А раз мобилизованный по статусу приравнен к контрактнику, то ему жетон также полагается. Однако, как выяснилось, их до сих пор получили не все мобилизованные», – рассказал депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Некоторые мобилизованные до сих пор не получили личные жетоны. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем телеграм-канале. В Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировали.По словам Иванова, на встречах с семьями мобилизованных обнаружилась проблема – у некоторых мобилизованных до сих пор нет индивидуальных жетонов с личным номером.Как объяснил Максим Иванов, без личного номера, указанного на жетоне, жены и матери мобилизованного не могут зайти в его личный кабинет на сайте Минобороны и получить информацию о денежном довольствии.Депутат направил запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие меры. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.