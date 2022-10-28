Пункты вакцинации в Свердловской области продолжат работать в праздники

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в праздничные дни продолжат работать мобильные пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах.С 4 по 10 ноября в пунктах вакцинации можно будет привиться против гриппа, COVID-19, дифтерии и гепатита В. График работы пунктов опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.