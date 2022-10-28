Пункты вакцинации в Свердловской области продолжат работать в праздники
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 4 по 10 ноября в пунктах вакцинации можно будет привиться против гриппа, COVID-19, дифтерии и гепатита В. График работы пунктов опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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