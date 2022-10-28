Депутат Госдумы: выплаты свердловским мобилизованным приходят с опозданием
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
«Людей заводят в систему "Алушта", это учет военнослужащих. Если условного Иванова ввели в эту систему, он мобилизован, вот личный номер, тогда он получает деньги. После введения данных военнослужащие могут снимать, переводить, зачислять деньги. Женам они поступят через день», – пояснил депутат.
Семьи мобилизованных и сами военнослужащие часто задают Максиму Иванову вопросы, где эти самые выплаты. Он пояснил, что проблема кроется в том, что система «Алушта» виснет.
«Все проплаты проходят через централизованную систему ресурсного обеспечения Минобороны "Алушта". В связи с кратным ростом нагрузки система "виснет". Плюс, войсковые части не всегда могут оперативно передавать информацию в систему, потому что банально отсутствует доступ к широкополосному интернету», – рассказывает Иванов.
Депутат Госдумы обратился к премьер-министру РФ и председателю Координационного совета по обеспечению потребностей армии Михаилу Мишустину с просьбой дать указание решить эту проблему и повысить уровень цифровизации армии.
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