В Екатеринбурге открыли первый в Свердловской области центр, где лечат голос

12.57 Четверг, 3 ноября 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В центральной городской клинической больнице № 1 Екатеринбурга открыли первый в Свердловской области и третий в России фониатрический центр, где будут сохранять и возвращать голос жителям Урала. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Специалисты центра благодаря современному диагностическому оборудованию смогут заниматься лечением и профилактикой заболеваний речевого аппарата, в том числе у представителей профессий, для которых голос является основным рабочим инструментом.

Получить помощь можно бесплатно по системе ОМС.

«Мы занимаемся восстановлением голоса при дисфонии (хрипота, гнусавость, осиплость), дисфагии (нарушение глотания), дефектах речи. Также специалисты помогают поставить голос тем пациентам, которым безукоризненность его звучания необходима для успеха в профессии», – рассказала логофонопед фониатрического центра ЦГКБ № 1 Анна Доросинская.


Фониатрическая служба в Екатеринбурге существует 35 лет, однако теперь специалисты могут не только возвращаться голос, но и выявлять предраковые изменения слизистой оболочки ротовой полости для дальнейшего динамического наблюдения и эффективного лечения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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