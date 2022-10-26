Еще 384 человека в Свердловской области заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 384 человек. Всего в регионе зарегистрировано 545 365 случаев COVID-19.Госпитализировали 53 пациентов. Вылечились 845 свердловчан. Общее число выздоровевших – 528 722.От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 852 летальных исхода.