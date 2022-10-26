Еще 384 человека в Свердловской области заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 384 человек. Всего в регионе зарегистрировано 545 365 случаев COVID-19.
Госпитализировали 53 пациентов. Вылечились 845 свердловчан. Общее число выздоровевших – 528 722.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 852 летальных исхода.
Госпитализировали 53 пациентов. Вылечились 845 свердловчан. Общее число выздоровевших – 528 722.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 852 летальных исхода.
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