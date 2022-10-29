Трамваи начали курсировать из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму без кондукторов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Трамваи, курсирующие между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, с 1 ноября перешли на бескондукторную систему. Теперь проезд можно оплатить только безналичным способом через валидаторы банковскими картами «Мир», Visa, Mastercard, а также Екартой.В компании «Верхнепышминский трамвай», которая обслуживает линию, добавили, что для оплаты проезда также принимается Единая социальная карта, которую может бесплатно оформить каждый свердловчанин, достигший 14 лет. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут оформить социальную карту лишь с письменного согласия родителей. ЕСК выдают в отделениях банка-партнера, МФЦ и пунктах выдачи нефинансовых карт.Кроме того, с 1 ноября на трамвайной линии начала работать служба контролеров. В трамваях «Львенок» установлены специальные датчики учета пассажиропотока, которые подсчитывают, сколько вошло в салоне людей и сколько из них не оплатили проезд.