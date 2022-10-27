В свердловском МЧС предупредили о штрафах за выход на лёд
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждают о штрафах за выход на лёд. Таким образом спасатели хотят уберечь граждан от трагических случаев, так как места, в которых уже установился лёд, его толщина не превышает 1 сантиметр.
В связи с этим в этот период у водоёмов, где чаще всего отдыхают уральцы, будут проводиться профилактические рейды. Сообщается, что в тех местах, где установлены предупреждающие знаки «Выход на лёд запрещён» специалисты имеют право применять к гражданам, пренебрегающим правилами безопасности, меры административного воздействия.
В ведомстве также отметили, что если в позапрошлом году из-за выхода на тонкий лёд погибли 6 человек, то в прошлом году количество таких трагических случаев снизилось до 3.
«Такая толщина недостаточна для безопасного нахождения на нём человека. Чтобы ледовый покров мог уверенно выдерживать одного человека, он должен быть не тоньше 7 сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров», – объяснил главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов.
В связи с этим в этот период у водоёмов, где чаще всего отдыхают уральцы, будут проводиться профилактические рейды. Сообщается, что в тех местах, где установлены предупреждающие знаки «Выход на лёд запрещён» специалисты имеют право применять к гражданам, пренебрегающим правилами безопасности, меры административного воздействия.
В ведомстве также отметили, что если в позапрошлом году из-за выхода на тонкий лёд погибли 6 человек, то в прошлом году количество таких трагических случаев снизилось до 3.
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