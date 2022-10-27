В свердловском МЧС предупредили о штрафах за выход на лёд

«Такая толщина недостаточна для безопасного нахождения на нём человека. Чтобы ледовый покров мог уверенно выдерживать одного человека, он должен быть не тоньше 7 сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров», – объяснил главный государственный инспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждают о штрафах за выход на лёд. Таким образом спасатели хотят уберечь граждан от трагических случаев, так как места, в которых уже установился лёд, его толщина не превышает 1 сантиметр.В связи с этим в этот период у водоёмов, где чаще всего отдыхают уральцы, будут проводиться профилактические рейды. Сообщается, что в тех местах, где установлены предупреждающие знаки «Выход на лёд запрещён» специалисты имеют право применять к гражданам, пренебрегающим правилами безопасности, меры административного воздействия.В ведомстве также отметили, что если в позапрошлом году из-за выхода на тонкий лёд погибли 6 человек, то в прошлом году количество таких трагических случаев снизилось до 3.