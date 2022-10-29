Учёные оценили землетрясение на севере Свердловской области в 3,6 балла
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мощность землетрясения, которое произошло на севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой, учёные оценили в 3,6 балла. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга (МСМ).
Землетрясение о котором идёт речь, произошло 26 октября в 19.03 по Гринвичу или 27 октября в 00.03 по местному времени. По данным учёных из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, колебания почвы происходили в безлюдной лесной местности.
До этого учёные фиксировали сейсмическую активность в районе города Каменска-Уральского. Там сила колебания почвы составила 3,3 балла. Ещё одно землетрясение было зарегистрировано 23 июня на границе Свердловской области и ХМАО, мощность которого также составила 3,3 балла.
Землетрясение о котором идёт речь, произошло 26 октября в 19.03 по Гринвичу или 27 октября в 00.03 по местному времени. По данным учёных из екатеринбургского Института геофизики УрО РАН, колебания почвы происходили в безлюдной лесной местности.
До этого учёные фиксировали сейсмическую активность в районе города Каменска-Уральского. Там сила колебания почвы составила 3,3 балла. Ещё одно землетрясение было зарегистрировано 23 июня на границе Свердловской области и ХМАО, мощность которого также составила 3,3 балла.
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