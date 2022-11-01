Рыжий котёнок из Свердловской глубинки потерял оба глаза, но может потерять и жизнь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В екатеринбургский приют «Клякса» доставили очередного горемыку. Маленькая рыжая кошечка и года не прожила в одном из городов Свердловской области, но уже успела хлебнуть горя. Маленькая бродяжка успела нахватать инфекций и её первым делом пришлось показывать врачу.Один из инфицированных глазок кошечки пришлось удалять сразу. Второй тоже не удастся спасти, несмотря на ветеринарное вмешательство. Казалось бы, куда уж хуже? Но проблема в том, что Василиса (как уже успели назвать котёнка) истощена и ослаблена настолько, что может не пережить наркоза. Перед операцией необходимы восстановительные процедуры, капельницы и постоянное ветеринарное наблюдение в условиях стационара.Приют «Клякса» вновь вынужден собирать средства. Финансовую помощь на дорогостоящее пребывание в стационаре ослепшего котёнка и на дальнейшее лечение можно перечислить на карту Сбербанка, привязанную к телефонному номеру 89126025666.