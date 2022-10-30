В Екатеринбурге третий день разыскивают 39-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 39-летнего Гюльмамеда Мустафаева. В последний раз он выходил на связь 31 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» Свердловской области.
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и чёрными короткими волосами. На момент пропажи был одет в куртку чёрного цвета с оранжевыми вставками, туфли чёрного цвета и чёрные брюки. Из особых примет татуировка на левом плече в виде надписи «Elmara» и «ana» ниже.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-02. Также звонить можно по телефону +7 (900) 044-0220 или 112.
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и чёрными короткими волосами. На момент пропажи был одет в куртку чёрного цвета с оранжевыми вставками, туфли чёрного цвета и чёрные брюки. Из особых примет татуировка на левом плече в виде надписи «Elmara» и «ana» ниже.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-02. Также звонить можно по телефону +7 (900) 044-0220 или 112.
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