В Екатеринбурге третий день разыскивают 39-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 39-летнего Гюльмамеда Мустафаева. В последний раз он выходил на связь 31 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» Свердловской области.Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и чёрными короткими волосами. На момент пропажи был одет в куртку чёрного цвета с оранжевыми вставками, туфли чёрного цвета и чёрные брюки. Из особых примет татуировка на левом плече в виде надписи «Elmara» и «ana» ниже.Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-02. Также звонить можно по телефону +7 (900) 044-0220 или 112.