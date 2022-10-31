На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» ограничили движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром на 55 километры трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» ограничили движение. Из-за ремонта на железнодорожном переезде с 10.00 до 17.00 действует реверсивное движение.
Узнать о состоянии переезда водители могут по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.
«В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков», – говорится в сообщении «Уралуправтодора».
Узнать о состоянии переезда водители могут по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.
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