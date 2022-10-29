В Екатеринбурге ищут 44-летнего мужчину, пропавшего 18 октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ведутся поиски 44-летнего Евгения Акулова. С 18 октября 2022 года местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 195 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, светло-голубые джинсы и чёрные кроссовки. С собой у него был чёрно-синий рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Мужчина ростом 195 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, светло-голубые джинсы и чёрные кроссовки. С собой у него был чёрно-синий рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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