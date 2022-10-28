Жители Свердловской области выбрали лучшего участкового
Общество
Фото: findpolice.ru
Завершился второй этап конкурса на звание «Народного участкового – 2022». Победителем стал Александр Ширшов, капитан полиции из Ирбита.
«Лучшего из лучших» определяли на сайте Свердловского управления МФВД РФ путём народного голосования среди жителей Свердловской области. На выбор им предлагалось десять офицеров полиции и Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Тавды, Лесного, Сухого Лога, Алапаевска и Североуральска. В итоге, больше всего голосов собрал капитан Ширшов — его посчитали лучшим около 2 тысяч свердловчан.
На сайте МВД сказано, что будущий капитан полиции окончил УрФУ по специальности «Менеджмент организаций», а в органах внутренних дел служит с 2016-го года. В его ответственности находится административный участок в сельской местности, на котором проживает около 3000 человек.
Победу в конкурсе участковых ирбитчанин одерживает не первый раз. В прошлом году его тоже признавали лучшим в области. Теперь впереди у него всероссийский этап конкурса «Народный участковый – 2022».
«Лучшего из лучших» определяли на сайте Свердловского управления МФВД РФ путём народного голосования среди жителей Свердловской области. На выбор им предлагалось десять офицеров полиции и Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Тавды, Лесного, Сухого Лога, Алапаевска и Североуральска. В итоге, больше всего голосов собрал капитан Ширшов — его посчитали лучшим около 2 тысяч свердловчан.
На сайте МВД сказано, что будущий капитан полиции окончил УрФУ по специальности «Менеджмент организаций», а в органах внутренних дел служит с 2016-го года. В его ответственности находится административный участок в сельской местности, на котором проживает около 3000 человек.
Победу в конкурсе участковых ирбитчанин одерживает не первый раз. В прошлом году его тоже признавали лучшим в области. Теперь впереди у него всероссийский этап конкурса «Народный участковый – 2022».
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