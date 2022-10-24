Еще один автобус будет ходить из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге создадут новый автобусный маршрут до аэропорта Кольцово. Автобусы №51 будут курсировать от станции метро «Ботаническая».
Новый маршрут пролегает по улицам Академика Шварца, Белинского, Саввы Белых, Луганская, Кольцовскому тракту и Бахчиванджи. На маршруте предусмотрено девять остановок: Метро Ботаническая, Шварца, Яблоневая, Сады, а/п Кольцово, а/п Кольцово, Бахчиванджи, Авиагородок, станция Кольцово.
Фото: документация закупки
Данный маршрут появился в документации конкурса администрации Екатеринбурга на поиск подрядчика для осуществления регулярных перевозок пассажиров по муниципальным автобусным маршрутам. Цена контракта – 616 миллионов рублей.
Подрядчик должен располагать автобусами большой вместимости, а парк машин на 50% должен быть окрашен в зеленый цвет. Согласно документации, подрядчик будет обслуживать 31 маршрут: №№ 24, 25, 27, 28, 36, 37, 43, 50, 54, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 69, 71, 75, 76, 85, 88, 90, 91, 91м, 95, 96, 96б, 97, 99, 01.
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