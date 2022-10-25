Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали 29 389 случаев ОРВИ. Это на 7,8% ниже уровня прошлой недели, но на 4,7% выше среднего многолетнего уровня.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются Артинский и Асбестовский городские округа, Богданович и Краснотурьинск. На Екатеринбург приходится 13 506 случаев ОРВИ.
Также за неделю в Свердловской области, по предварительным диагнозам, зафиксировано 547 случаев внебольничных пневмоний.
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