Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировали 29 389 случаев ОРВИ. Это на 7,8% ниже уровня прошлой недели, но на 4,7% выше среднего многолетнего уровня.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются Артинский и Асбестовский городские округа, Богданович и Краснотурьинск. На Екатеринбург приходится 13 506 случаев ОРВИ.Также за неделю в Свердловской области, по предварительным диагнозам, зафиксировано 547 случаев внебольничных пневмоний.