Освободившийся осуждённый попытался перебросить алкоголь в Камышловскую колонию №45
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне, 31 октября, сотрудники Камышловскую колонию №45 задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию учреждения пластмассовую бутылку с алкогольным напитком.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, задержанным оказался накануне освободившийся из этой колонии гражданин. В тот же день он решил закинуть бутылку с алкоголем объемом 0,7, которая, вероятно, предназначалась его товарищам.
«В колонии-поселении производят маргарин, мясо, молоко, овощи, картофель. Осуждённым разрешается находиться в гражданской одежде и пользоваться деньгами», – заявил Левченко.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пропавшую 29 октября 14-летнюю девочку нашли в Верхней Пышме
30 октября 2022
30 октября 2022