Освободившийся осуждённый попытался перебросить алкоголь в Камышловскую колонию №45

«В колонии-поселении производят маргарин, мясо, молоко, овощи, картофель. Осуждённым разрешается находиться в гражданской одежде и пользоваться деньгами», – заявил Левченко.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне, 31 октября, сотрудники Камышловскую колонию №45 задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию учреждения пластмассовую бутылку с алкогольным напитком.Как сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, задержанным оказался накануне освободившийся из этой колонии гражданин. В тот же день он решил закинуть бутылку с алкоголем объемом 0,7, которая, вероятно, предназначалась его товарищам.