Практически каждый второй екатеринбуржец не имеет никаких сбережений

«Лишившись всех источников дохода, 21% могли бы прожить на свои сбережения 1-2 месяца, 13% – меньше месяца. От 3 до 6 месяцев за счёт финансовой подушки безопасности продержались бы 8%, от полугода до года – 7%. Лишь 4% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года», – рассказали в пресс-службе сервиса.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На сегодняшний день практический каждый второй екатеринбуржец не имеет накоплений. По данным специалистов сервиса по поиску работы «SuperJob», личные сбережения отсутствуют у 47% опрошенных.Специалисты также отметили, что 42% жителей уральской столицы планируют свои доходы и расходы менее, чем на ближайшие полгода. У 23% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 14% – более года. Ничего не планирует 21% опрошенных.