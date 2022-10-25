По случаю юбилея Екатеринбургский театр кукол покажет зрителю закулисье
Общество
Фото: Екатеринбургский театр кукол / uralkukla.ru
Екатеринбургский театр кукол готовится отпраздновать солидный юбилей. В ближайшее воскресенье, 6-го ноября, театру исполнится 90 лет.
По случаю такого радостного события, Театр кукол готовит необычное представление. На следующей неделе, 9-го и 10-го числа юным зрителям и их родителям позволят заглянуть за кулисы театра. «И оживают куклы... Дверь на сцену» — так называется юбилейное представление, которое поставлено в формате спектакля-концерта. Публика сможет увидеть, как готовятся к спектаклям актёры театра, как они взаимодействуют с куклами, как зарождается спектакль. Из забвения на сцену вернут многих кукол, которые были задействованы в спектаклях прошлых лет.
В спектакле «И оживают куклы... Дверь на сцену» заняты заслуженные артисты Российской Федерации Герман Варфоломеев и Евгений Сивко (он же стал и режиссёром постановки). Купить билеты можно в кассе театра или на официальном его сайте.
По случаю такого радостного события, Театр кукол готовит необычное представление. На следующей неделе, 9-го и 10-го числа юным зрителям и их родителям позволят заглянуть за кулисы театра. «И оживают куклы... Дверь на сцену» — так называется юбилейное представление, которое поставлено в формате спектакля-концерта. Публика сможет увидеть, как готовятся к спектаклям актёры театра, как они взаимодействуют с куклами, как зарождается спектакль. Из забвения на сцену вернут многих кукол, которые были задействованы в спектаклях прошлых лет.
В спектакле «И оживают куклы... Дверь на сцену» заняты заслуженные артисты Российской Федерации Герман Варфоломеев и Евгений Сивко (он же стал и режиссёром постановки). Купить билеты можно в кассе театра или на официальном его сайте.
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