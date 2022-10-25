На трассе Екатеринбург – Тюмень начинается строительство обходов Богдановича и Белоярского

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Начинается строительство и реконструкция обходов Богдановича и Белоярского на участке трассы Екатеринбург – Тюмень. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».ФКУ «Уралуправтодор» заключил госконтракт на строительство и реконструкция обходов. Проект предусматривает работы на 72-х километрах трассы, включая реконструкцию дороги на 46-километровом участке и строительство обходного маршрута протяженность 26 километров.Планируется построить шесть транспортных развязок, 11 разворотных петель, 26 мостов, в том числе пять надземных пешеходных переходов. Передвигаться по четырехполосной трассе с разделенными транспортными потоками, минуя населенные пункты, автомобилисты смогут в 2025 году.Отметим, что трасса Екатеринбург – Тюмень станет продолжением транспортного маршрута Казань – Екатеринбург.