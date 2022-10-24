Семь новых улиц появились в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились новые улицы и остановки общественного транспорта. Соответствующее постановление администрации города подписано по итогам заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов.Семь улиц назвали в честь известных российских интерьеров: Голубева, Антонова, Емельянова, Соколова, Оранского, Безрукова и Домбровского.Помимо этого, названия получили девять остановок общественного транспорта. Трамвайную остановку на кольце между улицей Старых Большевиков и Фрезеровщиков назвали «Фрезеровщиков». Остановки трамваев и автобусов на Фрезеровщиков вблизи перекрестка с улицей Старых Большевиков в направлении Шефской получили названия «Старых Большевиков».Трамвайная и автобусная остановки на Фрезеровщиков около пересечения с улицей Шефской и трамвайная остановка на Шефской (в направлении Старых Большевиков) теперь названы «Шефская».Расположенным на Шефской вблизи перекрестка с Совхозной трамвайным остановкам и расположенной на четной стороне Шефской автобусной остановке присвоили название «Академия спорта». Трамвайные и автобусная остановки около перекрестка Шефской – Тепличной получили название «Тепличная».Остановки трамваев вдоль строящейся улицы Льва Люльева около дома № 108 на проспекте Космонавтов будут называться «Улица Льва Люльева», а трамвайные остановки вблизи парка «Пышминские озерки», – «Парк «Пышминские озерки».Название «Переулок Чуцкаева» получили трамвайные остановки в районе домов № 4 и 5а в переулке Чуцкаева. Трамвайные остановки у дома № 203 на проспекте Космонавтов теперь называются «Улица Полевая».