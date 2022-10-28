В Екатеринбурге матери и жёны мобилизованных встретились с представителем ЦВО
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В конце прошлой недели в Екатеринбурге матери и жёны мобилизованных в рамках частичной мобилизации жителей Свердловской области встретились с представителем Центрального военного округа. Поводом для встречи стали сообщения о положении мобилизованных в приграничных территориях, пишет «ЕАН».
Ожидалось, что женщины придут в здание штаба и пообщаются с врио командующего генерал-майором Рустамом Миннекаевым, пишет издание, но встречу перенесли в Комитет солдатских матерей Свердловской области. А вместо генерал-майора пришёл подполковник от штаба. На встрече также присутствовала помощник уполномоченного по правам человека по Свердловской области Татьяны Мерзляковой.
В небольшом помещении оказались несколько десятков женщин из Полевского, Верхней Туры, Сухого Лога и Серова. Попасть внутрь удалось попасть не всем.
Они были обеспокоены многочисленным сообщениями, которые появились в интернете, о положении мобилизованных, а именно о подразделениях, отправленных на передовую в районе города Сватово.
Заявления транслировались от их близких со слов самих военнослужащих, иногда они подкреплены аудиозаписями разговоров. Во всех случаях речь бойцы говорили примерно обо одном и том же.
Издание пишет, что во время встречи матери в присутствии полковника звонили своим близким. По их словам, после нескольких дней, проведённых в лесопосадке под обстрелом без огневого прикрытия, им удалось бежать с линии обороны и попасть в Сватово. Мобилизованные сообщили, что разместились в нескольких домах и требуют «кого-нибудь из командиров».
Бойцы рассказали, что якобы их просто оставили в поле. Предоставленные самим себе они самоорганизовались и выбрали себе командиров из числа старших по возрасту.
Также в ходе встречи стало известно, что 57 мобилизованных из Полевского могли объявить себя дезертирами. Они позвонили в военную полицию в Луганск и попросили прислать за ними транспорт.
Представитель ЦВО заявил, что сам две недели назад был в одной из бригад в ЛНР, но жалующихся людей не видел. Однако он собрал заявление от всех родственников и пообещал, что в тот же день документы будут преданы в ЛНР, где по ним начнут проверку.
«ЕАН» пишет, что на встрече была озвучена информация о разыскиваемом в Сватово комбате Г., который якобы, самоустранившись, бросил мобилизованных. В Минобороны официально эту информацию не подтверждали.
Присутствовавшая на встрече помощник уполномоченного по правам человека по Свердловской области Татьяны Мерзляковой зачитала письмо, которое было составлено и отправлено уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В нём, помимо всех вышеперечисленных проблем, было отмечено, что сообщения мобилизованных из разных городов появились в интернете практический в один день. Также текст всех сообщений был похожим.
Помимо этого, заявлялось, что географические названия не состыковывались. Также был поставлен вопрос о том, как бойцы совершали звонки, если сотовая связь российских операторов в ДНР и ЛНР, как утверждается, фактически не работает.
Журналистам «ЕАН» удалось дозвониться одному из мобилизованных из Полевского, находившегося в этот момент под Сватово. Он рассказал всё то же, о чём говорили родственники военнослужащих. После вопросы о том, как мужчинам удаётся заряжать сотовые телефоны в лесополосе, связь немедленно оборвалась. Позже дозвониться до мобилизованного так же не удалось, телефон выключен.
В Минобороны пока официально никак не комментировали встречу.
Ожидалось, что женщины придут в здание штаба и пообщаются с врио командующего генерал-майором Рустамом Миннекаевым, пишет издание, но встречу перенесли в Комитет солдатских матерей Свердловской области. А вместо генерал-майора пришёл подполковник от штаба. На встрече также присутствовала помощник уполномоченного по правам человека по Свердловской области Татьяны Мерзляковой.
В небольшом помещении оказались несколько десятков женщин из Полевского, Верхней Туры, Сухого Лога и Серова. Попасть внутрь удалось попасть не всем.
Они были обеспокоены многочисленным сообщениями, которые появились в интернете, о положении мобилизованных, а именно о подразделениях, отправленных на передовую в районе города Сватово.
Заявления транслировались от их близких со слов самих военнослужащих, иногда они подкреплены аудиозаписями разговоров. Во всех случаях речь бойцы говорили примерно обо одном и том же.
Издание пишет, что во время встречи матери в присутствии полковника звонили своим близким. По их словам, после нескольких дней, проведённых в лесопосадке под обстрелом без огневого прикрытия, им удалось бежать с линии обороны и попасть в Сватово. Мобилизованные сообщили, что разместились в нескольких домах и требуют «кого-нибудь из командиров».
Бойцы рассказали, что якобы их просто оставили в поле. Предоставленные самим себе они самоорганизовались и выбрали себе командиров из числа старших по возрасту.
Также в ходе встречи стало известно, что 57 мобилизованных из Полевского могли объявить себя дезертирами. Они позвонили в военную полицию в Луганск и попросили прислать за ними транспорт.
Представитель ЦВО заявил, что сам две недели назад был в одной из бригад в ЛНР, но жалующихся людей не видел. Однако он собрал заявление от всех родственников и пообещал, что в тот же день документы будут преданы в ЛНР, где по ним начнут проверку.
«ЕАН» пишет, что на встрече была озвучена информация о разыскиваемом в Сватово комбате Г., который якобы, самоустранившись, бросил мобилизованных. В Минобороны официально эту информацию не подтверждали.
Присутствовавшая на встрече помощник уполномоченного по правам человека по Свердловской области Татьяны Мерзляковой зачитала письмо, которое было составлено и отправлено уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В нём, помимо всех вышеперечисленных проблем, было отмечено, что сообщения мобилизованных из разных городов появились в интернете практический в один день. Также текст всех сообщений был похожим.
Помимо этого, заявлялось, что географические названия не состыковывались. Также был поставлен вопрос о том, как бойцы совершали звонки, если сотовая связь российских операторов в ДНР и ЛНР, как утверждается, фактически не работает.
Журналистам «ЕАН» удалось дозвониться одному из мобилизованных из Полевского, находившегося в этот момент под Сватово. Он рассказал всё то же, о чём говорили родственники военнослужащих. После вопросы о том, как мужчинам удаётся заряжать сотовые телефоны в лесополосе, связь немедленно оборвалась. Позже дозвониться до мобилизованного так же не удалось, телефон выключен.
В Минобороны пока официально никак не комментировали встречу.
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